नर्मदाबाई हलपतराव यांचे निधन
मुरबाड, ता. ९ (वार्ताहर) : मुरबाड तालुक्यातील न्हावे (सासणे) गावचे सामाजिक कार्यकर्ते विजय हलपतराव यांच्या मातोश्री व गावातील ज्येष्ठ ग्रामस्थ नर्मदाबाई गजानन हलपतराव यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्या निधनाने हलपतराव कुटुंबावर शोककळा पसरली असून, परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. त्या हलपतराव कुटुंबाचा आधारस्तंभ होत्या.
नर्मदाबाई हलपतराव या प्रेमळ स्वभावाच्या, कर्तव्यदक्ष व संस्कारशील माता म्हणून ओळखल्या जात. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण कुटुंब गावात मिळूनमिसळून राहत होते. कुटुंब, नातेवाईक व ग्रामस्थांमध्ये त्यांचा मोठा आदर होता. त्यांच्या पश्चात मोठा परिवार आहे.
