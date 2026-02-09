कुरगावमधील अतिक्रमणांना अभय
बोईसर, ता. ९ (वार्ताहर) : कुरगाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील राहुलनगर, मोतीनगर परिसरात रस्त्यालगतच्या दुकानांवर कारवाईसाठी जावक क्रमांक १५१ नुसार नोटीस बजावली होती; मात्र सव्वा महिन्यांनंतर अतिक्रमण हटवले नसल्याने ग्रामपंचायतीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित आहे.
कुरगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांच्या स्वाक्षरीने संबंधित अतिक्रमणधारक दुकानदारांना काढण्यात आली होती. नोटिसीत अतिक्रमण तातडीने हटवल्यास ग्रामपंचायतीमार्फत कारवाई करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले होते. तरीही प्रत्यक्षात सर्व दुकाने आजही जैसे थे आहेत. रस्त्यालगतच्या अतिक्रमणांमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत असून अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या मार्गावरून ये-जा करणारे विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, पादचाऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
-------------------------------------
नोटिसीबाबत ग्रामसभेमध्ये विषय घेतला असून तीन ते चार दिवसांत अतिक्रमणधारकांवर कारवाई केली जाईल.
- निशिगंधा पाटील, ग्रामसेविका, गुरगाव
