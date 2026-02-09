घाटकोपर-अंधेरी लिंक रोडवर अपघाताचा धोका
घाटकोपर-अंधेरी लिंक रोडवर अपघाताचा धोका
गतिरोधक व बेकायदेशीर पार्किंगवर कारवाई करण्याची मागणी
घाटकोपर, ता. ९ (बातमीदार) ः घाटकोपर-अंधेरी लिंक रोडवरील सी.एस.डी. कॉलनी ते श्रेयस सिग्नल तसेच श्रेयस सिग्नल ते जागृती नगर व घाटकोपर स्थानकाकडे जाणाऱ्या मार्गावर वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ सुरू आहे. मात्र, या संपूर्ण मार्गावर गतिरोधक नसल्याने वाहनांचा वेग वाढत असून नागरिक, शाळकरी मुले व पालकांना रस्ता ओलांडताना मोठा धोका निर्माण होत आहे.
श्रेयस सिग्नल ते सी.एस.डी. कॉलनी दरम्यान जागृती नगर मेट्रो स्थानकाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या मध्य भागात मोठ्या प्रमाणात वाहने पार्किंग होत असल्याने सायंकाळच्या वेळेत तीव्र वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. पार्क केलेल्या वाहनांमुळे समोरून येणारी वाहने स्पष्टपणे दिसत नसल्याने नागरिकांना जीव धोक्यात घालून रस्ता ओलांडावा लागत असून, अपघाताचा धोका अधिक वाढला आहे.
या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी घाटकोपर अंधेरी लिंक रोडवरील बेकायदेशीर पार्किंगवर तातडीने बंदोबस्त व कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे. तसेच श्रेयस सिग्नलकडून जागृती नगरकडे येताना गार्डन व्ह्यू पॉइंट येथे गतिरोधक बसवावा, तसेच जागृती नगरकडून श्रेयसकडे जाताना मध्य भागात गतिरोधक बसवावा अशीही मागणी नागरिकांकडून होत आहे. वाहतूक पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत कोळी यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही. पालिकेकडे गतिरोधक बसविण्याबाबत पत्रक दिले आहे. पुढील आठवड्यात या मार्गावर गतिरोधक बसवले जातील, अशी प्रतिक्रिया प्रभाग १२७च्या नगरसेविका स्वरुपा पाटील यांनी दिली.
