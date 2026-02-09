भरधाव टँकर हॉटेलमध्ये घुसला
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर भीषण अपघात
तलासरी, ता. ९ (बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील तलासरी तालुक्यातील वडवली येथे हायड्रोक्लोराइड लिक्विडची वाहतूक करणारा भरधाव टँकर अनियंत्रित झाल्याने थेट हॉटेलमध्ये घुसला. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.
हॉटेल परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात हा प्रकार कैद झाला आहे. टँकरच्या चालकाचे नियंत्रण सुटल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, टँकरचालकाने मद्यप्राशन केले असण्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलिस तसेच तलासरी पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणत टँकर बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली. याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. दरम्यान, अपघातांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, भरधाव वाहने, मद्यप्राशन करून वाहन चालवणे व अपुऱ्या सुरक्षा व्यवस्थांवर प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
