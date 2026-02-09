पेन्शनधारकांचे बुधवारी घंटानाद आंदोलन
पालघर, ता. ९ (बातमीदार)ः केंद्राच्या अर्थसंकल्पात पदरी काहीच पडले नसल्याने पेन्शनधारक हताश झाले आहेत. याच अनुषंगाने विद्यमान खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्या वाडा येथील कार्यालयासमोर बुधवारी घंटानाद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
भोपाळ येथे झालेल्या दिशादर्शक बैठकीत यावर्षी आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देशभरातील ऐंशी लाख पेन्शनर एक हजार ते साडेतीन हजार इतक्या अल्प पेन्शनवर उदरनिर्वाह करत आहेत. पस्तीस लाख पेन्शनधारकांना एक हजारपेक्षा कमी पेन्शन मिळते. सत्तेवर येण्याआधी कोशियारी समितीच्या शिफारशीनुसार किमान तीन हजार पेन्शन अधिक महागाई भत्ता देण्याचे आश्वासन सत्ताधाऱ्यांनी दिले होते. मात्र, गेली अकरा वर्षे या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप जिल्हाध्यक्ष अनिल ताहाराबादकर यांनी केला आहे.
