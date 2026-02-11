व्हेलेंटाईन दिनासाठी बाजारपेठेला लाल रंग
तुर्भे, ता. ११ (बातमीदार) : प्रेम व्यक्त करण्याचा दिवस म्हणून ओळखला जाणारा व्हेलेंटाईन डे जवळ येताच शहरातील बाजारपेठेत उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सध्या व्हेलेंटाईन आठवडा असल्याने गुलाबांची फुले, चॉकलेट्स, टेडी बेअर, शुभेच्छा पत्रे, कपल गिफ्ट्स, परफ्यूम्स, तसेच आकर्षक शोपीस यांनी बाजार सजला असून, तरुणाईसह विवाहित जोडप्यांमध्येही खरेदीचा उत्साह दिसून येत आहे.
यंदा ऑनलाइन खरेदीसोबतच स्थानिक दुकानांमध्येही ग्राहकांची गर्दी वाढली असल्याचे व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. विशेषतः लाल गुलाब, हार्ट शेप चॉकलेट बॉक्स, वैयक्तिक फोटो असलेले कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स आणि संदेश लिहिलेल्या फ्रेम्सना मोठी मागणी आहे.
व्हेलेंटाईन डेनिमित्त अनेक दुकानदारांनी खास सवलती, ऑफर्स आणि आकर्षक पॅकेजेस उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयीन तरुण-तरुणींसह नोकरी करणाऱ्या वर्गानेही खरेदीकडे अधिक कल दर्शविला आहे.
काही व्यापाऱ्यांनी सांगितले की, मागील वर्षांच्या तुलनेत यंदा पर्यावरणपूरक आणि उपयोगी भेटवस्तूंना ग्राहकांची पसंती वाढत आहे. प्रेम व्यक्त करताना साधेपणा आणि भावनांना महत्त्व दिले जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. व्हॅलेंटाईन डेच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठेत वाढलेली वर्दळ पाहता, आगामी काही दिवसांत खरेदीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
सध्या ट्रेंडमध्ये असणाऱ्या वस्तू
पर्सनलायझ्ड आणि मेमरी-बेस्ड गिफ्ट्स
▪️ नाव, फोटो किंवा खास संदेशासह कस्टम चॉकलेट गिफ्ट बॉक्स
▪️ मेमरी बुक / फोटोबुक -नात्यातील खास क्षणांची जपणूक
▪️ कस्टम 3D ‘मिनी-मी’ कीचेन व अॅक्शन फिगर्स - फोटोवर आधारित
▪️ रिमाइंडर गिफ्ट्स - आर्टिसन व गौरमेट चॉकलेट्स (गुलाब, विशेष फ्लेवर्स)
नवीन रूपातील ज्वेलरी आणि अॅक्सेसरीज
पर्सनलायझ्ड आणि कुशल डिझाइन असलेली ज्वेलरी
लॅब-ग्रोन डायमंड व सस्टेनेबल ज्वेल्स
साधे, रोज वापरण्यायोग्य गिफ्ट्स - पेंडंट, ब्रेसलेट इत्यादी
