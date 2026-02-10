पाणीपुरवठा खंडित झाल्याने संताप

खारघर, ता. १० (बातमीदार) : सिडकोच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून कोणतीही पूर्वसूचना न देता सोमवारी (ता. ९) रात्री अचानक वितरण थांबवल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
खारघर परिसरात गेल्या काही दिवसापासून कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ होत आहे. अशातच सोमवारी रात्री खारघरमधील ११ आणि १२ मध्ये पाणीपुरवठा झाले नाही. तसेच या संदर्भात सिडकोच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून कोणतीही पूर्वसूचना न दिल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे मंगळवार (ता. १०)पासून बारावीची परीक्षा असल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांची धावपळ झाली. काही सोसायटींमध्ये तातडीने टँकरची मागणी केली, तर काही नागरिकांनी परिसरात असलेल्या कूपनलिका आणि विहिरींचा आधार घ्यावा लागला.
नागरिकांनी अनेकवेळा सिडकोचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र एकानेही प्रतिसाद दिला नाही. या संदर्भात सिडकोच्या पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, सोमवारी रात्री तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे काही भागात पाणीपुरवठा झाले नाही. मंगळवारी रात्रीपासून पाणीपुरवठा सुरळीत होईल, असे सांगितले.
