रखडलेल्या स्मशानभूमीच्या कामावरून मनसे आक्रमक
स्मशानभूमींच्या रखडलेल्या कामावरून संताप
ठेकेदाराला ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्याची मनसेची मागणी
कल्याण, ता. १० (वार्ताहर) : कल्याणमधील बैलबाजार आणि लाल चौकी येथील स्मशानभूमींच्या पुनर्बांधणीचे काम गेल्या वर्षभरापासून रेंगाळल्याने नागरिकांना अंत्यसंस्कारासाठी मोठ्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. या गंभीर प्रश्नावर आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली असून, निष्काळजी ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून जबाबदार अधिकाऱ्याला निलंबित करावे, अशी मागणी मनसेने लावून धरली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बैलबाजार स्मशानभूमीच्या कामासाठी ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी निविदा काढण्यात आली होती. कंत्राटानुसार हे काम ३०० दिवसांत पूर्ण होणे बंधनकारक होते; मात्र फेब्रुवारी २०२६ उजाडले तरी नवीन स्ट्रक्चरचे काम सुरू झालेले नाही. ठेकेदाराने केवळ जुने बांधकाम पाडून ठेवले असून, नवीन आराखड्याप्रमाणे कामाची एक वीटही रचली गेलेली नाही. यामुळे पावसाळ्यात आणि गर्दीच्या वेळी नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत.
मुंबई आणि डोंबिवलीच्या धर्तीवर या नवीन स्मशानभूमींमध्ये प्रदूषण नियंत्रणासाठी ‘एक्झॉस्ट फॅन’ आणि धूर उंचावर सोडण्याची आधुनिक यंत्रणा असणे अपेक्षित होते. मात्र, या कामाच्या मूळ टेंडरमध्ये अशा कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा उल्लेख नसल्याने मनसेने प्रशासकीय नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आधुनिक सुविधेअभावी आजूबाजूच्या रहिवासी वस्तीला धुराचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
प्रशासनाला जाब विचारणार!
प्रशासनाचा ठेकेदारांवर कोणताही वचक उरलेला नाही, त्यामुळेच ही कामे रखडली आहेत, असा आरोप मनसे कार्यकर्त्यांनी केला आहे. यासंदर्भात पालिका आयुक्तांना पत्र देण्यात आले असून, लवकरात लवकर ठोस कारवाई न झाल्यास पालिका मुख्यालयावर धडक मोर्चा नेण्याचा इशारा मनसेने दिला आहे.
