घंटागाडी चालकांचा थकीत पगार त्वरित अदा करण्याची मागणी
घंटागाडीचालकांवर उपासमारीची वेळ
पगार थकल्याने महापौरदरबारी धाव
कल्याण, ता. १२ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आरोग्य विभागांतर्गत घंटागाडीवर कार्यरत असलेल्या जड वाहनचालकांचे वेतन गेल्या दोन महिन्यांपासून रखडल्याने कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या प्रलंबित पगारासाठी आणि कामगारांच्या इतर मागण्यांसाठी महाराष्ट्र म्युनिसिपल कामगार युनियनने नवनिर्वाचित महापौर हर्षाली चौधरी-थविल यांची भेट घेऊन गाऱ्हाणे मांडले.
महापालिका हद्दीत दिवस-रात्र शहर स्वच्छ ठेवण्याचे काम हे ठोक पगारी जड वाहनचालक इमानेइतबारे करीत आहेत; मात्र १५ डिसेंबर २०२५ पासून या कामगारांना अद्यापपर्यंत वेतन मिळालेले नाही. हक्काचा पगार वेळेवर मिळत नसल्याने या कामगारांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवले असून, घरखर्च आणि मुलांचे शिक्षण चालवणे कठीण झाले असल्याचे युनियनने महापौरांच्या निदर्शनास आणून दिले.
केवळ थकबाकीच नव्हे, तर या ठोक पगारी कामगारांना महापालिकेच्या कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. वर्षानुवर्षे सेवा देऊनही हे चालक अद्याप असुरक्षित नोकरी करीत असल्याने त्यांना कायम करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची विनंती करण्यात आली.
