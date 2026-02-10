कोगदे गावात ‘अवकाशातून बर्फाचा गोळा’ पडल्याची चर्चा
कोगदे गावात अवकाशातून बर्फाचा गोळा पडल्याची चर्चा
जव्हार, ता. १० (बातमीदार) : जव्हार तालुक्यातील कोगदे गावात सोमवारी (ता. ९) सायंकाळी सुमारे ६.१५ वाजण्याच्या सुमारास अवकाशातून बर्फाचा गोळा पडल्याची घटना घडल्याची जोरदार चर्चा परिसरात सुरू आहे. या घटनेमुळे गावात कुतूहल आणि आश्चर्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. संध्याकाळी गावातील काही मुले खेळत असताना अचानक जमिनीवर मोठा आवाज झाला. आवाजाच्या दिशेने पाहणी केली असता जमिनीवर बर्फासारखा थंड, पांढरट रंगाचा गोळा आढळून आला. उत्सुकतेपोटी मुलांनी तो हातात उचलून पाहिला असता तो बर्फाचा असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर मुलांनी आनंदाने बर्फाचे तुकडे एकमेकांना दाखवत खेळ सुरू केला.
ही बाब ग्रामस्थांच्या लक्षात येताच ज्येष्ठ नागरिकांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. साधारणतः या परिसरात अशा प्रकारची घटना क्वचितच घडत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये विविध तर्क-वितर्क सुरू झाले आहेत. काहींनी हवामानातील बदलाशी ही घटना जोडली, तर काहींनी अवकाशातून घडलेल्या घटनेची शक्यता व्यक्त केली.
दरम्यान, या घटनेची माहिती महसूल विभागाला देण्यात आली असून, पुढील तपासासाठी संबंधित कार्यालयांना कळविण्यात आल्याचे जव्हार तहसील कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
फोटो ओळ ः जव्हार : जमिनीवर अचानक पडलेले बर्फाचे गोळे.
