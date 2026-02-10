‘एम.एचएमसीटी’ सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीस मुदतवाढ
मुंबई, ता. १० : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे २०२६मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी मास्टर ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी (एमएचएमसीटी) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या सीईटीची प्रवेश नोंदणीसोबतच मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन (एमसीए) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या सीईटीची प्रवेश नोंदणीला १८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ‘एमसीए’ या अभ्यासक्रमास ३१,९६१ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. तर एमएचएमसीटी या अभ्यासक्रमास ४० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. एमसीए या अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा ३० मार्च २०२६ला होणार आहे. तर एमएचएमसीटी या अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा २५ मार्च २०२६ला होणार आहे. मागील वर्षी एमसीए सीईटी प्रवेश परीक्षेमध्ये ५६,२५७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. तर एमएचएमसीटी सीईटी प्रवेश परीक्षेमध्ये ८० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज, नोंदणी वेळापत्रक आणि माहिती पुस्तिका राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या www.mahacet.org या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या अभ्यासक्रमांसाठीची सीईटी परीक्षा महाराष्ट्र राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रांवर संगणकाधारित पद्धतीने ऑनलाइन घेतल्या जाणार आहेत.
