निधी अपहार प्रकरणावरून रोष
जव्हार, ता. ११ (बातमीदार)ः जव्हार, मोखाडा, वाडा तालुक्यात सामाजिक वनीकरण विभागाअंतर्गत कामांच्या निधीतील ७८ कोटी १७ लाखांचा अपहार झाला होता. याप्रकरणी १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी जव्हार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, पण तीन वर्षे उलटून एकाही आरोपीला अटक झालेली नसल्याने स्थानिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या पाणलोट विकास योजनेअंतर्गत ठाणे सामाजिक वनीकरण विभागाकडून तीन तालुक्यांमध्ये जल, मृदा संधारण, अनगड दगडी बांध उभारणी, तुटक समतोल चर खणण्यासाठी सुमारे ६१.२२ कोटींचा निधी वर्ग करण्यात आला होता. तसेच आदिवासी विकास विभाग, नाशिक कार्यालयामार्फत स्वतंत्रपणे १४.९५ कोटींची निधी दिला गेला. या वेळी ७४ गावांमध्ये ८९९ कामे झाल्याचे भासवून ७८ कोटी १७ लाखांची देयके अदा करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात एकही काम झाले नसल्याचे झाल्याचे तपासात उघड झाले. याप्रकरणी सामाजिक वनीकरण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने जव्हार पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवला आहे.
आदिवासीबहुल जव्हार परिसरात वन विभागाने केलेल्या ७८ कोटींच्या भ्रष्टाचारातील आरोपींवर तातडीने कारवाई झाली नाही. यासंदर्भात पालघरचे तत्कालीन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या जनता दरबारात मुद्दा उपस्थित केला होता.
- चित्रांगण घोलप, तालुका संघटक, ठाकरे गट
