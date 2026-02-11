धावपटूंची सुवर्णकामगिरी
ठाण्याच्या धावपटूंची सुवर्णकामगिरी
ठाणे, ता. ११ (बातमीदार) : महाराष्ट्र राज्य ॲथलेटिक्स संघटनेतर्फे कोपरगाव येथे आयोजित कनिष्ठ गटाच्या राज्य अजिंक्यपद ॲथलेटिक्स स्पर्धेत ठाणे जिल्ह्याच्या खेळाडूंनी उल्लेखनीय यश संपादन केले. ट्रॅक अँड फिल्ड मास्टर्स संघाचा जिहांश पाटील याने स्पर्धेत दुहेरी सुवर्णपदक पटकावत सर्वांचे लक्ष वेधले. ५० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत त्याने ७.३२ सेकंद अशी वेळ नोंदवत १५ दिवसांपूर्वीच केलेला ७.५ सेकंदांचा स्वतःचाच जिल्हा विक्रम मोडीत काढला. यानंतर १०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत १४.२८ सेकंद अशी वेळ देत दुसरे सुवर्णपदक आपल्या नावे केले.
कनिष्ठ गटातील ५० मीटर शर्यतीत हृदित्य कवीश्वरने ८.७८ सेकंदात अंतर पूर्ण करत अव्वल क्रमांक पटकावला. मुलींच्या १०० मीटर शर्यतीत काश्वी करंजकर हिने १५.७ सेकंद अशी वेळ नोंदवत रौप्यपदक जिंकले; मात्र अवघ्या ०.०१ सेकंदाने सुवर्णपदक हुकले. अवघ्या सहा महिन्यांपासून सराव सुरू केलेल्या त्रिशा गालाने १०० मीटर शर्यतीत १७.८३ सेकंदासह कांस्यपदक मिळवले. ठाण्याच्या या खेळाडूंनी राज्यस्तरावर झळकावलेल्या कामगिरीमुळे जिल्ह्याच्या क्रीडा क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
