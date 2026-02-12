स्थायी समिती सदस्यांची उत्सुकता
वसई-विरार पालिकेची पहिली महासभा २० फेब्रुवारीला
विरार, ता. १२ (बातमीदार) ः वसई-विरार महापालिकेची पहिली महासभा शुक्रवारी (ता. २०) होणार आहे. या महासभेत १६ समिती सदस्य निवडले जाणार असून बहुजन विकास आघाडीस भाजप गटनेत्यांकडून कोणाची वर्णी लागणार, याची उत्सुकता लागली आहे.
वसई-विरार पालिकेच्या महापौर, उपमहापौर यांच्या निवडीनंतर आता विविध समिती सदस्यांच्या नियुक्तींकडे तसेच स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता आणि सर्व विषय समिती सभापतिपदावर कोणाची वर्णी लागते, यासाठीची चर्चा राजकीय पक्षांमध्ये रंगली आहे. वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीचे काँगेसच्या एका उमेदवारासह ७१ नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे संख्याबळानुसार स्थायी समितीमध्ये १० सदस्यांना पाठवण्याची संधी असेल, तर भाजपचे सहा सदस्य या समितीत जाणार आहेत. समिती सदस्यांची निवड झाल्यानंतर सभापती निवडीचा कार्यक्रम विभागीय आयुक्तांच्या सूचनेनुसार लागणार आहे.
कोणाची वर्णी लागणार?
पहिल्या महासभेत केवळ स्थायी समिती सदस्यांची निवड केली जाणार आहे. स्थायी समिती सभापतिपद बहुजन विकास आघाडीच्या नगरसेवकाकडे राहणार, ही बाब स्पष्ट आहे. बहुजन विकास आघाडीचे नेते माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी महापौरपदावर अजीव पाटील आणि उपमहापौरपदावर मार्शल लोपिस यांना संधी दिली आहे. या वेळी स्थायी समिती सभापतिपद कोणाला देतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
