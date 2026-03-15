‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियाना अंतर्गत महसूल समाधान शिबिर संपन्न
शिबिरात १,१७० दाखल्यांचे वाटप
मनोर, ता. १५ (बातमीदार) : छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियाना अंतर्गत मनोरमधील लालबहादूर शास्त्री महाविद्यालयाच्या आवारात महसूल समाधान शिबिर पार पडले. शिबिरात १,१७० दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले. तसेच सातबारा उतारे, फेरफार प्रकरणे, उत्पन्न दाखले, जात प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखले, ई-मोजणी अर्ज तसेच विविध योजनांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. नागरिकांच्या महसूल विषयक आणि अन्य शासकीय विभागातील प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करण्यात आले. शिबिरात मनोर मंडळ अधिकारी क्षेत्रा अंतर्गतच्या गावांमधील नागरिकांची मोठी उपस्थिती होती.
खासदार हेमंत सवरा, आमदार विलास तरे, माजी जिल्हा परिषद सदस्याविनया पाटील, मनोर ग्रामपंचायतीचे सरपंच चेतन पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य साजिद खतीब, पालघरचे उपविभागीय अधिकारी श्याम मदनुरकर, तहसीलदार रमेश शेंडगे, मंडळ अधिकारी संजय भोये, सुशांत ठाकरे यांच्यासह महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. शिबिरात सातबारा उतारे, फेरफार प्रकरणे, उत्पन्न दाखले, जात प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखले, ई-मोजणी अर्ज तसेच विविध शासकीय योजनांबाबत मान्यवरांकडून मार्गदर्शन देण्यात आले. शिबिरादरम्यान सर्व विभागांच्या माध्यमातून एकूण १,१७० नागरिकांना दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले.
