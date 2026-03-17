आशीर्वाद हिंदी हायस्कूलमध्ये प्रश्नमंजुषा स्पर्धा
भिवंडी, ता. १७ (बातमीदार) : शहरातील नागाव (चावींद्रा) येथील आशीर्वाद हिंदी हायस्कूल व डॉ. डी. एस. पालीवाल इंग्लिश हायस्कूलमध्ये प्रश्नमंजुषा स्पर्धेचा बक्षीस वितरण समारंभ उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान महापालिकेचे उपमहापौर तारिक अब्दुल बारी मोमीन यांनी भूषवले. नगरसेवक प्रतिनिधी साजू सिद्दीकी, सतीश पाटील, नगरसेवक सैफुल्ला अन्सारी, डॉ. डी. एस. पालीवाल इंग्लिश स्कूलचे संचालक विवेक सिंग व आर. एम. श्रीवास उपस्थित होते. शाळेचे मुख्याध्यापक दीपक सिंग यांनी सर्व मान्यवरांचे शाल, स्मृतिचिन्ह व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. स्पर्धेसाठी ‘गट अ’, ‘गट ब’, ‘गट क’ व ‘गट ड’ असे चार गट तयार केले होते. दोन्ही शाळांमधील २००हून अधिक विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदवला. प्रत्येक गटातील प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांक पटकावणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्मृतिचिन्हे देऊन गौरविण्यात आले. या वेळी उपमहापौर तारिक मोमीन यांनी विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले. अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांचे ज्ञान वाढते; तसेच आत्मविश्वासही बळकट होतो, असे त्यांनी नमूद केले. या कार्यक्रमाचे नियोजन शिक्षिका नमिता सिंग यांनी केले होते. मुख्याध्यापकांसह सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
