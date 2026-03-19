सामाजिक कार्यकर्त्या सिथिया सायमन कोरिया यांना पुरस्कार
सामाजिक कार्यकर्त्या सिथिया यांचा गौरव
पार्ले स्पोर्टस् क्लब महिला गोविंदा पथकाचाही सन्मान
जोगेश्वरी, १९ : जोगेश्वरी पूर्व येथील सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळ, शामनगर (शामनगरचा राजा मंडळ) यांच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांचा सन्मान करण्यात आला. हा सन्मान सोहळा नुकताच शामनगरचा राजा, अष्टविनायक अपार्टमेंट येथील गणेश मंडळाच्या प्रांगणात उत्साहात पार पडला. या वेळी सामाजिक कार्यकर्त्या सिथिया सायमन कोरिया यांना ‘जोगेश्वरीची रणरागिणी’ हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसतानाही त्यांनी समाजासाठी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत हा सन्मान देण्यात आला. घरातील अत्यंत हलाखीची परिस्थिती असतानाही त्यांनी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची तसेच बहिणीची जबाबदारी सांभाळत समाजसेवेचे कार्य सातत्याने सुरू ठेवले आहे. दरम्यान, दहीहंडीसारख्या पारंपरिक आणि पुरुषप्रधान मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात महिलाशक्तीचा ठसा उमटवणाऱ्या पार्ले स्पोर्टस् क्लब महिला गोविंदा पथकाचाही विशेष लक्षवेधी पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला. या कार्यक्रमावेळी मंडळाचे पदाधिकारी व परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी सन्मानित महिलांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देत त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.