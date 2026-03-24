ज्येष्ठांना मोफत बस सेवेचा लाभ
वसई, ता. २४ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेकडून अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. याच योजनांचा स्थानिकांना लाभ मिळावा म्हणून एका शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिराला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, खेळाडूंसाठी असलेल्या योजना घरोघरी पोहोचवणार असल्याची माहिती नगरसेविका मार्शलीन चाको यांनी वसईत आयोजित शिबिरात दिली.
वसई-विरार महापालिका परिवहन सेवेतून हजारो नागरिक प्रवास करतात. ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत बससेवेचा लाभ मिळतो. त्यांना या मोफत बससेवेबाबतची अर्ज प्रक्रिया व इतर बाबींची माहिती नसते. ती माहिती प्राप्त करून देण्यासाठी प्रभाग क्रमांक २६च्या नगरसेविका मार्शलिन चाको यांच्या वतीने या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी १२० ज्येष्ठ नागरिकांनी या सेवेचा लाभ घेतला. या वेळी माजी उपमहापौर प्रकाश रॉड्रिग्ज, नगरसेविका प्रमिला पाटील, समाजसेवक अजिल चाको यांच्यासह ज्येष्ठ नागरिकांनी सहभाग घेतला होता. तर वसई स्थानक प्रमुख दिगंबर राठोड, पास विभाग लिपिक सुरभी किणी यांचे तांत्रिक सहकार्य शिबिराला लाभले. शिबिर यशस्वी करण्यासाठी विजय प्रजापती, अँथनी जोसेफ, संदेश बेनबंसी, सिद्धार्थ डांगे आणि अंजा गाडमिनी यांनी परिश्रम घेतले.
वसई : मोफत बस पास सेवा शिबिरात ज्येष्ठ नागरिकांनी सहभाग घेतला.
