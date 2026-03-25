मोबाईल टॉवर परवानग्यांतील अनियमिततेची चौकशी
महापालिकेत सर्वपक्षीय उपसमिती स्थापन
डोंबिवली, ता. २५ ः कल्याण-डोंबिवली महापालिका (केडीएमसी) हद्दीतील मोबाईल टॉवर उभारणी आणि त्यांच्या परवानग्यांमध्ये झालेल्या कथित अनियमिततेची सखोल चौकशी करण्यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय महापौर हर्षाली थवील-चौधरी यांनी जाहीर केला आहे. मंगळवारी (ता. २४) झालेल्या महासभेत या मुद्द्यावरून प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आले.
मोबाईल कंपन्यांकडे पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत असतानाही, प्रशासन नवीन टॉवर्सना परवानग्या देत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. परवानग्या देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याची टीका विश्वनाथ राणे, गणेश जाधव, अमित धाक्रस, सचिन पोटे, दीपेश म्हात्रे, वरुण पाटील आणि उपमहापौर राहुल दामले यांनी केली. टॉवर उभारणीदरम्यान रस्ते दुभाजक आणि झाडांचे नुकसान होत असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. नाममात्र भाडेदराने दिलेल्या पालिकेच्या मालमत्तांचा व्यावसायिक वापर होत असल्याचा गंभीर मुद्दाही या वेळी गाजला.
मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त वंदना गुळवे आणि अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांनी स्पष्ट केले, की सर्व कारवाई केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच करण्यात आली आहे; मात्र या उत्तराने लोकप्रतिनिधींचे समाधान झाले नाही. तर थकबाकी जोपर्यंत वसूल होत नाही, तोपर्यंत संबंधित कंपन्यांना नवीन टॉवरसाठी परवानगी देऊ नये, अशी आग्रही मागणी नगरसेवकांनी केली आहे.
चौकशीकडे नागरिकांचे लक्ष
वाढता रोष पाहता, महापौरांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही समिती मोबाईल टॉवर परवानग्यांसह पालिकेच्या मालमत्तांच्या वापराबाबतचा अहवाल सादर करणार आहे. या चौकशीतून नेमकी काय माहिती समोर येते, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
