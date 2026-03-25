टंचाई नाही, अफवांचा कहर

पेट्रोल टंचाईच्या अफवांनी नागरिकांची धावपळ
पंपांवर दीड-दोन किलोमीटरच्या रांगा
बदलापूर, ता. २५ (बातमीदार) : शहरात इंधन टंचाई असल्याच्या वावड्या उठल्यामुळे बदलापूर पूर्व आणि पश्चिम भागात नागरिकांमध्ये मोठी भीती निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्षात इंधनाचा पुरवठा सुरळीत असतानाही केवळ अफवांच्या आधारामुळे पेट्रोल पंपांवर दीड ते दोन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र मंगळवारी (ता. २४) आणि बुधवारी (ता. २५) पाहायला मिळाले.
उद्यापासून पेट्रोल मिळणार नाही किंवा इंधन दरवाढ होणार, अशा चुकीच्या चर्चा समाजमाध्यम आणि शहरात पसरल्याने नागरिकांनी पंपांकडे धाव घेतली. खासगी पेट्रोल पंपांना क्रेडिटवर इंधन मिळणे बंद झाल्याने काही जणांनी व्यवहार तात्पुरते थांबवले आहेत. याचा संपूर्ण ताण सरकारी पेट्रोल पंपांवर आला असून, तिथे प्रचंड गर्दी होत आहे. रात्रीपासूनच नागरिक रांगेत उभे असल्याने शहरातील काही मुख्य रस्त्यांवर वाहतुकीची कोंडी निर्माण झाली आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरात पेट्रोलचा पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत आहे. कोणत्याही प्रकारची टंचाई निर्माण झालेली नाही. केवळ भीतीपोटी नागरिक अनावश्यक साठवणूक करीत असल्याने ही गर्दी वाढत आहे. नागरिकांनी संयम बाळगून केवळ गरजेपुरतेच इंधन भरावे. विनाकारण साठवणूक केल्यास कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे जबाबदार नागरिक म्हणून अफवांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
