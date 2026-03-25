दादरमधील शेतजमिनी परत मिळवण्यासाठी ग्रामस्थांचे महसूल मंत्र्यांकडे साकडे
लवकरच बैठक घेण्याचे मंत्री बावनकुळे यांचे आश्वासन
पेण, ता. २५ (वार्ताहर) : पेण तालुक्यातील दादर परिसरातील शेतजमिनी सुमारे अठरा वर्षांपूर्वी सेझ प्रकल्पासाठी भूसंपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रकल्प आजतागायत पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्यांची जमीन परत मिळावी, या मागणीने आता जोर धरला आहे.
या पार्श्वभूमीवर दादर येथील ग्रामस्थांनी आमदार रविंद्र पाटील यांच्या माध्यमातून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मुंबईत भेट घेऊन निवेदन सादर केले. रिलायन्स सेझ प्रकल्पासाठी जमिनी घेताना रोजगाराचे आश्वासन देऊन कवडीमोल दराने जमीन घेतल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. तसेच प्रकल्प न उभारता सातबाऱ्यावर कंपनीचे नाव चढवण्यात आल्याने स्थानिकांची फसवणूक झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करून जमीन त्यांच्या नावे करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. यावर सकारात्मक भूमिका घेत लवकरच मंत्रालय स्तरावर बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
