भगव्या पताकांसंगे राम जन्माचा सोहळा

तुर्भे, ता. २६ (बातमीदार) : नवी मुंबई शहरात रामनवमीचा उत्सव यंदा मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात साजरा करण्यात आला. चैत्र शुद्ध अष्टमीनिमित्त शहरातील विविध श्रीराम मंदिरांमध्ये आज (ता. २६) पहाटेपासूनच दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी उसळली होती.
बेलापूर, वाशी, नेरूळ, कोपरखैरणे, घणसोली इत्यादी भागांमध्ये विशेष उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. काही ठिकाणी श्रीराम जन्मोत्सवाचा सोहळा दुपारी पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्यात आला. शहरातील विविध मंदिर परिसर आकर्षक फुलांची सजावट, रोषणाई आणि पारंपरिक देखाव्यांनी सजविण्यात आला होता. ‘सियावर रामचंद्र की जय’, ‘प्रभू रामचंद्र भगवान की जय’ अशा जयघोषांनी वातावरण दुमदुमून गेले. दिवसभर भजन, कीर्तन, रामरक्षा पठण आणि नामस्मरणाचे कार्यक्रम पार पडले. भाविकांनी मोठ्या श्रद्धेने श्रीरामांचे दर्शन घेतले. या वेळी अनेक ठिकाणी महाप्रसादाचे वाटप तसेच सामाजिक उपक्रमांचेही आयोजन करण्यात आले होते. शहरभर सर्वत्र भक्तिमय आणि आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळाले.
जयघोषाने चैतन्य
उपमहापौर दशरथ भगत यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाशी गाव येथील स्व. प्रेमनाथ पाटील चौकातील प्रभाग क्र. १८च्या भाजप मुख्य जनसंपर्क कार्यालयात श्रीरामनवमीनिमित्त दिवसभरात विविध धार्मिक उपक्रम पार पडले. नगरसेवक निशांत भगत, नगरसेविका प्रीती भगत, सामाजिक कार्यकर्ते संदीप भगत यांनी सकाळी प्रभागातील कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत प्रभू श्रीरामांच्या प्रतिमेचे पूजन केले. या वेळी परिसरात प्रभू रामच्या जयघोषाने चैतन्य निर्माण झाले होते.
व्याख्यानातून जागृती
वाशी गाव येथील नगरसेवक जनसंपर्क कार्यालयाजवळ हिंदू संमेलन समिती, वाशी गाव आयोजित हिंदू व हिंदुत्वासह संघ यात्रा या विषयावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ठाणे विभागाचे सेवाप्रमुख अविनाश गव्हाणे यांचे, तर संस्कृती संवर्धन प्रतिष्ठानाच्या प्रांत कार्यकारिणी सदस्या शीतल निकम यांचे स्वदेशी, पर्यावरण, समरसता, नागरिक अनुशासन आणि कुटुंब प्रबोधन या विषयांवरील व्याख्यान सायंकाळी पार पडले.
गावामध्ये विविध कार्यक्रम
तुर्भे गावातील रामातनू माता मंदिरातदेखील राम जन्मोत्सव साजरा करण्यात आला. या वेळी आधात्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. कोपरी गावातदेखील श्री राम मंदिरात हा उत्सव साजरा करण्यात आला. घणसोली गावातदेखील श्री राम जन्म उत्सवानिमित्ताने हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन करण्यात होते. दरवर्षीप्रमाणे रामनवमीनिमित्त सेक्टर-१९ ए येथील राजराजेश्वरी रणादेवी माता मंदिरात श्री रणादेवी माता मित्रमंडळाच्या वतीने श्री राम जन्मोत्सव उत्साहात पार पडला. ह.भ.प. साध्वी वैष्णवी दीदी सरस्वती (रा. देवाची आळंदी) यांचे सुश्राव्य कीर्तन पार पडले.
