प्लास्टिवर्ल्ड २०२६ची यशस्वी सांगता
४७ देशांतील खरेदीदारांचा सहभाग; ६० कोटींचे व्यवहार निश्चित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई,ता. २६ ः ‘प्लास्टिवर्ल्ड २०२६’ या २३ ते २५ मार्चदरम्यान जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर आयोजित बी-२-बी प्रदर्शनाची बुधवारी यशस्वी सांगता झाली. या प्रदर्शनात जागतिक खरेदीदार, भारतीय एमएसएमई आणि उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज एकत्र आले होते. सध्या जागतिक प्लास्टिकच्या तयार उत्पादनांचा व्यापार सुमारे १.३ ट्रिलियन डॉलर असून, भारताचा त्यातील वाटा एक टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. पुढील तीन वर्षांत हा वाटा वाढवून ५० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. त्यासाठी हे प्रदर्शन प्रभावी व्यासपीठ ठरले.
तीन दिवसांच्या या प्रदर्शनात १००हून अधिक भारतीय प्रदर्शकांनी विविध प्लास्टिक उत्पादने सादर केली. ४७ देशांतील २१० हून अधिक खरेदीदारांनी यात सहभाग घेतला. त्यांत १६०पेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार आणि ५० हून अधिक स्रोत एजंट व संस्थात्मक खरेदीदारांचा समावेश होता. रिलायन्स रिटेल आणि आयकियासारख्या प्रमुख भारतीय रिटेल कंपन्यांनीही यात सहभाग नोंदवला. ‘एआयपीएमए’ आणि ‘एफआयइओ’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते.
या प्रदर्शनादरम्यान सुमारे ४,००० पूर्वनियोजित बी-२-बी बैठका झाल्या, तर २६ विशेष बैठकाही विविध कक्षांमध्ये आयोजित करण्यात आल्या होत्या. प्रत्येक बैठक १५ मिनिटे चालली आणि प्रदर्शकांच्या स्टॉलवरही विस्तृत चर्चेसाठी नेटवर्किंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. या प्रदर्शनातून सुमारे ६० कोटी रुपयांचे व्यवहार निश्चित झाले आणि ८०० हून अधिक सामंजस्य करार करण्यात आले. प्रत्येक प्रदर्शकाला सरासरी २० ते २५ दर्जेदार व्यावसायिक संधी खुल्या झाल्या आणि यातून या व्यासपीठाचा प्रभाव लक्षात येतो.
या वर्षीच्या प्रदर्शनाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे भारत-न्यूझीलंड बिझनेस कौन्सिलने ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन्स’ तसेच ‘ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’ यांच्याबरोबर महत्त्वपूर्ण करार केले.
द्विराष्ट्रीय व्यापाराला चालना
या करारांमुळे द्विराष्ट्रीय व्यापाराला चालना मिळणार असून, आगामी मुक्त व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय निर्यातदारांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. तसेच काही क्षेत्रांमध्ये शुल्क सवलती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ‘प्लास्टिवर्ल्ड’मुळे उद्योग संघटनांमध्ये सहकार्य वाढल्याचे सांगण्यात आले.
