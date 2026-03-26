ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प फुगवट्याचा
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची टीका
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २६ ः ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प विकासाचा नसून फुगवट्याचा आहे. उत्पन्नाचे वास्तव दुर्लक्षित करून खर्चाचे आकडे वाढवले गेले आहेत. हा प्रकार म्हणजे दात टोकरून पोट भरण्याची कार्यशाळाच आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी शरद पवार गट जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी टीका केली आहे.
आयुक्त सौरभ राव यांनी सादर केलेला सहा हजार २२१.१२ कोटींचा अर्थसंकल्प सध्या महासभेत चर्चेत असून, पाणी, कचरा व मूलभूत सुविधांवरच सर्वाधिक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत शहरासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचे चित्र यानिमित्ताने समोर आल्याचे प्रधान यांनी नमूद केले.
उत्पन्न तूट आणि फुगवटा गेल्या वर्षी अपेक्षित ९२० कोटींच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत केवळ ५३६ कोटींचीच वसुली झाली. यंदा १,२०० कोटींचा अंदाज मांडला असला तरी पुन्हा मोठी तूट संभवते, असे प्रधान यांनी स्पष्ट केले. तूट भरून काढण्याचा कोणताही ठोस आराखडा नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
धरणांसाठीही काढा कर्जरोखे
अर्थसंकल्पात जलकुंभ व जलवाहिन्यांसाठी ४४८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या नव्या जलवाहिन्यांत पाणी येणार कुठून, असा सवाल प्रधान यांनी उपस्थित केला. मुंबईवर अवलंबून असलेल्या ठाण्याला स्वतःचे धरण उभारता आले नाही, हे प्रशासनाचे मोठे अपयश असल्याचे ते म्हणाले. क्लस्टर योजनेसाठी कर्जरोखे काढले जात असतील तर धरणासाठीही तेच धोरण अवलंबावे, अशी मागणी मनोज प्रधान केली.
‘ग्रीन ठाणे’ आणि विकासावर प्रश्न
रस्ते, मेट्रो, क्लस्टर आणि ‘ग्रीन ठाणे’ या संकल्पनांवर भर देण्यात आला असला तरी जुन्याच योजनांना नवी मांडणी दिल्याची टीका प्रधान यांनी केली. खासगी भागीदारीवर वाढता भर आणि कर्जाचा बोजा यामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
