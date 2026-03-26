चित्रपट पुरस्कारांची नामांकने जाहीर
‘६२व्या राज्य मराठी’ची प्राथमिक फेरी पूर्ण
मुंबई, ता. २६ : मराठी चित्रपटसृष्टीतील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या ६२व्या राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कारांच्या प्राथमिक फेरीची नामांकने आणि तांत्रिक व बालकलाकार विभागातील पुरस्कारांची अधिकृत घोषणा आज करण्यात आली. राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार यांनी या पुरस्कारांची घोषणा केली. २०२४ या वर्षात प्रदर्शित झालेल्या उत्कृष्ट कलाकृतींचा गौरव यामध्ये करण्यात आला आहे.
एकूण ७० प्रवेशिकांमधून या नामांकनांची निवड करण्यात आली असून, अंतिम फेरीसाठी १० दमदार चित्रपटांमध्ये आता चुरस पाहायला मिळणार आहे. या वर्षीच्या अंतिम फेरीसाठी ‘स्थळ’, ‘छबिला’, ‘कुर्ला टू वेंगुर्ला’, ‘धर्मरक्षक महावीर छत्रपती संभाजी महाराज’, ‘घात’, ‘स्वरगंधर्व सुधीर फडके’, ‘घरत गणपती’, ‘नवरदेव बीएससी ॲग्री’, ‘नाच गं घुमा’ आणि ‘मुक्काम पोष्ट देवाचं घर’ या १० चित्रपटांना नामांकन प्राप्त झाले आहे. उत्कृष्ट अभिनेता गटात सुनील बर्वे, मिलिंद शिंदे आणि गश्मीर महाजनी यांच्यात चुरस असून, अभिनेत्री गटात स्वाती गोतावळे, नंदिनी चिकटे आणि सुरुची अडारकर यांना मानाचे नामांकन मिळाले आहे. सहाय्यक भूमिकेसाठी नम्रता संभेराव, क्षिती जोग आणि सुषमा देशपांडे यांसारख्या कसलेल्या अभिनेत्रींमध्ये चुरस पाहायला मिळत आहे.
जाहीर पुरस्कार असे
बालकलाकार विभागात धनश्री भोसले, दृष्टी मोरे, रसिका खंडागळे आणि एजल कालीकुरी यांना पुरस्कार जाहीर करून त्यांच्या बालवयातील कलेचा गौरव करण्यात आला आहे. तांत्रिक विभागातील पुरस्कारांवर ‘स्वरगंधर्व सुधीर फडके’ आणि ‘स्थळ’सारख्या चित्रपटांनी आपली मोहर उमटवली आहे. उत्कृष्ट कला दिग्दर्शनासाठी संतोष फुटाणे आणि महेश कोरे यांना, तर छायालेखानासाठी महेश अणे आणि महेश लिमये यांना पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. संकलनामध्ये अभिजित देशपांडे आणि विजय कलमकर यांनी बाजी मारली आहे. वेशभूषा आणि रंगभूषा विभागात ‘धर्मरक्षक महावीर छत्रपती संभाजी महाराज’ या ऐतिहासिक चित्रपटाला पुरस्कार मिळाला आहे.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
