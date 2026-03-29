स्थानिक उत्पादकांपासून ते देशभरात पोहोच
वॉलमार्ट वृद्धीकडून सक्षम किटडॉरची डिजिटल वाढ
मुंबई, ता. २९ : यश शाह यांनी २०२३ मध्ये आपल्या भावासोबत घरगुती आणि स्वयंपाकघरातील उपकरणांसाठी एक सोपा, विश्वासार्ह ई-कॉमर्स ब्रँड तयार करण्यासाठी धाडसी दृष्टिकोनातून मुंबईत किटडॉर (किचन एट योर डोअरस्टेपचा संक्षेप) सुरू केले. कौटुंबिक घरगुती उपकरणांच्या व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या प्रदर्शनापासून प्रेरित होऊन यशने ग्राहकांचा विश्वास, शिस्त आणि कामकाजातील सुयोग्यता जाणून घेतली.
प्रत्यक्ष दुकाने, पारंपरिक वितरण आणि अंतर्गत उत्पादन टाळून त्यांनी केवळ डिजिटल मॉडेल निवडले. किटडॉरने खासगी-लेबलची भागीदारी आणि उच्च दर्जाच्या घाऊक विक्रीवर लक्ष केंद्रित केले, थेट स्थापित ब्रँडमधून उच्च दर्जाची उत्पादने मिळवली. शाह बंधूंनी १५-२० लाख रुपयांच्या प्रारंभिक गुंतवणुकीसह दीर्घकालीन वाढीसाठी तयार केलेला एक छोटा आणि विस्तार करण्यायोग्य व्यवसाय सुरू केला. डिजिटल शिक्षण, मार्गदर्शन आणि बाजारपेठेतील प्रवेशाद्वारे भारतीय एमएसएमईंना सक्षम करणाऱ्या वॉलमार्ट वृद्धी या मोफत पुरवठादार विकास कार्यक्रमाद्वारे मार्गदर्शित, किटडॉरने आपल्या व्यवसायाची मूलभूत तत्त्वे बळकट केली. गेल्या दोन वर्षांत कंपनीने सातत्याने प्रगती केली आहे आणि दीर्घकालीन विस्तारावर लक्ष केंद्रित करून आपला वाढीचा मार्ग कायम ठेवला आहे.
वॉलमार्ट वृद्धीसह मजबूत पायाची निर्मिती
‘आम्ही २०२३ मध्ये वॉलमार्ट वृद्धी कार्यक्रमात सहभागी झालो आणि त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावहारिक मार्गदर्शनासह तो आमच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा बनला’ असे यश शाह सांगतात. या कार्यक्रमामुळे आम्हाला आमच्या कल्पनांचे स्पष्ट व्यवसाय योजनेत रूपांतर करण्यास मदत झाली आणि आम्ही वाढीसाठी अधिक शिस्तबद्ध दृष्टिकोन स्वीकारल्याचे ते म्हणाले. या कार्यक्रमामुळे यशला संरचित व्यवसाय नियोजन, आर्थिक व्यवस्थापन आणि डेटावर आधारित निर्णय घेण्यासह किटडॉच्या यशासाठी पायाभूत शक्ती बनणाऱ्या प्रमुख पद्धती रुजविण्यात मदत झाली. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण आणि लक्ष्याधारित मागोवा घेतल्यामुळे मुंबईपासून संपूर्ण भारतातील उपस्थितीपर्यंत व्यवसाय वाढविण्यात मदत झाली.
यशचा उपक्रम लवकरच उदयोन्मुख व्यवसायातून सुनियोजित आणि विस्तार करण्यायोग्य व्यवसायात बदलला. किटडॉर आज वॉलमार्ट वृद्धीद्वारे प्रशिक्षित ७० हजारांहून अधिक एमएसएमईपैकी एक आहे. हा कार्यक्रम भारतभरातील लहान व्यवसायांना आधुनिकीकरण, प्रमाणीकृत आणि वाढ करण्यास मदत करतो.
फ्लिपकार्ट इफेक्ट
वॉलमार्ट वृद्धीमध्ये सामील झाल्यानंतर किटडॉर २०२३ मध्ये फ्लिपकार्टवर प्रवेश केला. तो कंपनीसाठी वाढीचा चालक बनला. आज फ्लिपकार्ट किटडॉरच्या महसुलांपैकी सुमारे ४० टक्के उत्पन्न मिळवते आणि ग्राहकांची माहिती आणि मागणीच्या ट्रेंडद्वारे ब्रँडच्या उत्पादन धोरणाला आकार देणारे एक महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ म्हणून काम करते. ‘फ्लिपकार्टवर घर आणि स्वयंपाकघर श्रेणीत ग्राहक सर्वात जास्त काय खरेदी करत आहेत हे समजून घेण्यावर आम्ही लक्ष केंद्रित केले आणि आमच्या कॅटलॉगमध्ये त्या उत्पादनांना प्राधान्य दिले. यामुळे आम्हाला बाजाराच्या मागणीशी जवळून जुळवून घेता येते.’, यश शाह स्पष्ट करतात.
संपूर्ण भारतात ग्राहकांच्या निवडी वेगवेगळ्या आहेत. ऑर्डरच्या आकारमानात दक्षिण आघाडीवर आहे, त्यानंतर पूर्व आहे. लोकप्रिय उत्पादनांमध्ये स्वयंपाकघरातील रॅक, कढई आणि झाकण यांचा समावेश होतो. फ्लिपकार्टच्या अफाट व्याप्तीमुळे राष्ट्रीय स्तरावर ब्रँडची दृश्यमानता आणखी मजबूत झाली.
किटडॉरपलीकडे जाऊन ब्रँड्सची उभारणी
किटडॉरचा आसपासच्या पर्यावरण आधारित दृष्टिकोन त्याला त्याच्या भागीदार क्षेत्रात सामायिक मूल्य निर्माण करण्यास सक्षम करतो. बाजारपेठेतील उपस्थितीबरोबरच किटडॉरने स्वतःचे डिजिटल प्लॅटफॉर्मदेखील तयार केले आहे. त्याचे संकेतस्थळ एग्रीगेटरअंतर्गत मॉडेलमध्ये विकसित केले आहे जे लहान उत्पादकांना ई-कॉमर्समध्ये भाग घेण्यास सक्षम करते.
केवळ स्वतःची विक्री करण्याऐवजी किटडॉर छोट्या ब्रँडसह भागीदारी करते. ही भागीदारी सध्या १०-१५ कोटी रुपयांची आहे. त्यामुळे त्यांची उत्पादने ऑनलाइन चॅनलद्वारे डिजिटल ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकतात.
यश म्हणतात की, ‘प्रत्येक व्यवसाय एकतर ऑफलाइन किंवा ऑनलाइन वाहिन्यांद्वारे ब्रँड तयार करण्यावर केंद्रित असतो’. ‘किटडॉरमध्ये आम्ही सहकार्यावर विश्वास ठेवतो. आम्ही विश्वासार्ह ब्रँडमधून उच्च दर्जाची उत्पादने मिळवतो, ती ऑनलाइन ब्रँडिंग करतो आणि सर्वांसाठी परस्पर फायदेशीर वाढीची संधी निर्माण करतो.’ या धोरणामुळे किटडॉरला विविध श्रेणी आणि किमतींमध्ये विविधता आणता येते आणि छोट्या ब्रँडना डिजिटल पद्धतीने विक्री करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होते. गुणवत्ता नियंत्रण आणि ग्राहकांचे समाधान हे किटडॉरच्या दृष्टिकोनाच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यांचा ग्राहकवर्ग वैविध्यपूर्ण असला तरी, गृहिणी हा एक प्रमुख वर्ग आहे.
भविष्याकडे पाहताना
किटडॉरची वॉलमार्ट मार्केटप्लेसच्या माध्यमातूनही विक्री सुरू करण्याची योजना आहे, त्यामुळे त्याचे होलसेल फर्स्ट मॉडेल जागतिक स्तरावर जाईल. वॉलमार्ट वृद्धीच्या निर्यातीसाठी सज्ज मॉड्यूल्स आणि परदेशांतील व्यापार मार्गांवरील मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून हा ब्रँड आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी पोहोच, लॉजिस्टिक्स आणि उत्पादन तयारीची माहिती निर्माण करत आहे. त्यांची भविष्यासाठीची दृष्टी महत्त्वाकांक्षी आहे, जी घर आणि स्वयंपाकघरातील सर्व उत्पादनांच्या ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करते. यश यांनी बाजारपेठेत ब्रँडची उपस्थिती वाढवत उत्पादनाच्या पोर्टफोलिओचा विस्तार सुरू ठेवण्याची योजना केली आहे.
शाह यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, ‘वॉलमार्ट वृद्धीतून मिळालेले शिक्षण माझ्या दीर्घकालीन मानसिकतेला आकार देत आहेत. हेतूपेक्षा अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची आहे आणि एक संरचित दृष्टिकोन सुरुवातीच्या आव्हानांचे व्यापक यशात रूपांतर करू शकतो. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा पुरेपूर फायदा घ्या’, असे यश सांगतात. ‘हे प्रशिक्षण विनामूल्य, व्यावहारिक आहे आणि स्टार्टअप्सना स्केलेबल व्यवसायांमध्ये बदलण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन प्रदान करते.’ योग्य मार्गदर्शन आणि पर्यावरणावर आधारित दूरदृष्टी, डिजिटल सक्षमीकरण आणि शिस्तबद्ध अंमलबजावणी, एमएसएमईंना शाश्वतपणे वाढण्यास कशी मदत करू शकते हे किटडॉरच्या प्रवासातून दिसते.
