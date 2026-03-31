ध्वज यात्रेनिमित्त कलाकरांचा सत्कार

ध्वज यात्रेनिमित्त दोघांचा सत्कार
विक्रमगड (बातमीदार)ः जव्हार येथील श्री महालक्ष्मी माता ध्वज यात्रा उत्सवाच्या निमित्ताने समाजकार्यात योगदान देणाऱ्या दिवाळ हरपाले (वादक, गायक), दिनकर चौधरी (तारपकर) यांचा सन्मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला. स्थानिक परंपरा, लोककला, सांस्कृतिक वारसा जपणाऱ्या व्यक्तींना प्रोत्साहन देण्याचा ध्वज यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम करण्यात आला. कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित मान्यवरांनी दोघांच्या कार्याचा विशेष कौतुक केले. अशा कलाकारांमुळेच ग्रामीण भागातील संस्कृती जिवंत राहत असून सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होत असल्याचे नमूद केले. या कार्यक्रमाला परिसरातील ग्रामस्थ, तरुण वर्ग तसेच सांस्कृतिक प्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.