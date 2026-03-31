दिनकर पाटील यांचे निधन

विरार (बातमीदार)ः वसई तालुक्यातील पारोळ येथील सेवानिवृत्त शिक्षक दिनकर पाटील यांचे वयाच्या ८६ व्या वर्षी अल्पशा आजारामुळे निधन झाले. त्यांच्या पश्च्यात तीन मुलगे, दोन मुली, सुना नातवंडे असा परिवार आहे.
वसई तालुक्यातील शिरवली येथे १९९८ साली मुख्याध्यापक म्हणून सेवानिवृत्त झाले होते. त्यांना जिल्हापरिषद शिक्षण विभागात आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त झाला होता. अनेक विद्यार्थी त्यांनी घडवले. पालघरचे माजी खासदार बळीराम जाधव, बोईसरचे माजी आमदार राजेश पाटील त्यांचे विद्यार्थी होते. पारोळ येथील कैलास कला नाट्य मंडळात अनेक वर्ष कवडी चुंबकाची भूमिका साकारून रंगभूमी गाजवली होती. दरवर्षी महाशिवरात्रीला होणाऱ्या नाटकात मारवाड्याच्या भूमिकेने प्रेक्षकाना खिळवून ठेवत होते. त्यांच्या निधनाने पंचक्रोशीत शोक व्यक्त होत आहे.

