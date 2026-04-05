रोह्यात विना हेल्मेट वाहन चालविणाऱ्या चालकांवर पोलिसांकडून कारवाई बडगा

रोह्यात विनाहेल्मेट चालकांवर कारवाई
रोहा, ता. ५ (बातमीदार) : शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडी, वाहन चालवीत असताना नियमांची पायमल्ली होत असल्याने व अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर रोहा पोलिसांनी शनिवारी (ता. ४) विशेष मोहीम राबवत वाहतुकीचा नियमभंग करणाऱ्यांवर वाहनचालकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. या मोहिमेअंतर्गत विनाहेल्मेट दुचाकीस्वार, ट्रिपल सीट प्रवासी, बाजारपेठेत अतिवेगाने वाहने चालवणारे तसेच अवजड वाहनांवर कठोर कारवाई करण्यात आली. यासोबतच रस्त्यावर अतिक्रमण करून व्यवसाय करणाऱ्या हातगाडीवाल्यांना हटवण्यात आले.
रोहे पोलिस ठाण्यात नव्याने रुजू झालेले पोलिस निरीक्षक (आयपीएस) सुयश कुमार सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. या वेळी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत पवार, ट्रॅफिक पोलिस व त्यांच्या पथकाने सक्रिय सहभाग घेतला.
रोहा-अष्टमी नगर परिषद हद्दीत रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांमुळे वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच नागरिकांकडून विनाहेल्मेट वाहन चालवणे आणि वाहन रस्त्यावर उभे करून खरेदीसाठी जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पोलिस निरीक्षक सुयश सिंह हे स्वतः दररोज पथकासह शहरात गस्त घालत असून त्यांच्या कार्याचे नागरिकांकडून सर्वत्र कौतुक होत आहे.
फोटो कॅप्शन : वाहतुकीचे नियम भंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करताना पोलिस अधिकारी व कर्मचारी.
