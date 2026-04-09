मुलुंड मधील नाल्यात सापडलेल्या मगरीची यशस्वीरित्या सुटका

नाल्यातून मगरीची सुटका
मुलुंड, ता. ९ (बातमीदार)ः शहरातील सांडपाण्याच्या नाल्यात दीड फूट लांबीची मगर आढळली होती. वन्यजीव कल्याण संघटना, महाराष्ट्र वन विभागाचे पथकाने तिची सुखरूप सुटका केली.
मुलुंड पश्चिमेला निर्मल लाइफस्टाइलजवळील नाल्यात गुरुवारी (ता. ९) सकाळी मगर आढळली. याबाबतची माहिती स्थानिकांनी संबंधित यंत्रणांना दिली. या वेळी पथकाने अरुंद नाल्यात उतरून बचावकार्य सुरू केले. मगरीला सुरक्षितपणे पकडून बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर सुरक्षित अधिवासात हलवण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.