मध्य रेल्वेवर उद्या विशेष ब्लॉक
लोकल फलाट विस्ताराचे काम वेगात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : मध्य रेल्वेच्या टिटवाळा ते वासिंददरम्यान शनिवारी (ता. ११) पहाटे २.१० ते ३.२५ या कालावधीत अप आणि डाऊन दोन्ही मार्गांवर विशेष ट्रॅफिक व पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. १५ डब्यांच्या लोकल सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक फलाट विस्ताराच्या कामासाठी हा ब्लाॅक घेण्यात येणार आहे.
ब्लॉकदरम्यान फलाट विस्तारासोबतच नवीन ओव्हरहेड वायर (ओएचई) यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे काम केले जाणार आहे. रेल्वे मार्गालगतची काही अतिक्रमणे हटवण्याची कारवाईही करण्यात येणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेने दिली. ब्लॉकच्या कालावधीत काही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. ट्रेन क्रमांक १२१०२ शालिमार-एलटीटी ज्ञानेश्वरी एक्स्प्रेस वासिंद स्थानकात, ट्रेन क्रमांक १८०३० शालिमार-एलटीटी एक्स्प्रेस आसनगाव येथे, ट्रेन क्रमांक १२८१० हावडा-सीएसएमटी एक्स्प्रेस आटगाव येथे, तर ट्रेन क्रमांक २०१०४ भटनी-एलटीटी एक्स्प्रेस खर्डी येथे थांबवण्यात येणार आहे. याशिवाय बलिया-दादर विशेष एक्स्प्रेस आणि नागपूर-मडगाव विशेष एक्स्प्रेस या गाड्यांनाही आवश्यकतेनुसार मार्गात थांबवले जाईल.
विलंबाने धावणाऱ्या मेल-एक्स्प्रेस आणि प्रवासी गाड्यांबाबत त्या दिवशी स्थानकांवरून घोषणा करण्यात येणार आहे. काही गाड्या उशिराने धावण्याची शक्यता रेल्वेने व्यक्त केली आहे. प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी गाड्यांची अद्ययावत माहिती तपासूनच प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
