बांधकाम मंजुरीसाठी एआय प्रणाली
अश्विनी भिडे यांचे प्रतिपादन; स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला बूस्टर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : मुंबई महापालिका शहरातील स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील मंजुरीला गती देण्यासाठी लवकरच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित सुविधा सुरू करणार आहे. व्यवसाय सुलभता वाढवणे आणि प्रकल्प मंजुरीतील विलंब कमी करणे, हे यामागील उद्दिष्ट आहे.
नारेडको महाराष्ट्रच्या ‘चेंज ऑफ गार्ड’ कार्यक्रमात या उपक्रमाची घोषणा करताना पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे म्हणाल्या की, हे एआयआधारित प्लॅटफॉर्म अनेक नागरी मंजुरी प्रणालींना एकाच डिजिटल इंटरफेसमध्ये एकत्रित करेल. ‘या एआय-आधारित सुविधेची सुरुवात प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्याच्या आणि पारदर्शकता वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. मंजुरीसाठी लागणारा वेळ कमी करणे आणि संबंधित घटकांसाठी कार्यक्षमता सुधारणे, हे आमचे ध्येय आहे,’ असे त्या म्हणाल्या.
प्रस्तावित प्रणालीमुळे विकसक, वास्तुविशारद आणि सल्लागारांना रिअल-टाइममध्ये अर्ज सादर करणे आणि त्यांचा मागोवा घेणे शक्य होईल, तर कागदपत्रांची पडताळणी आणि विश्लेषणासाठी एआय साधनांचा वापर केला जाईल, असेही पालिका आयुक्त भिडे म्हणाल्या. विकास नियंत्रण नियमांचे पालन सुनिश्चित करेल. त्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल, असेही त्या म्हणाल्या.
----
डिजिटायझेशनमुळे प्रक्रिया गतिमान
संपूर्ण डिजिटायझेशनमुळे बांधकाम प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया आधीच ४५ दिवसांच्या आत पूर्ण होत आहे. महापालिका अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रणालीच्या दिशेने काम करत आहे, असे महापौर रितू तावडे या वेळी स्पष्ट केले.
------------
