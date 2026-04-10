अकरावीची पटपडताळणी नको
मुंबई, ता. १० : राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी २६ एप्रिलपर्यंत केली जाणार आहे. यात अनुक्रमे मराठी, भौतिकशास्त्र व इंग्रजी विषयांच्या परीक्षा घेऊन त्या दिवशी करावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत. याचदरम्यान काही खासगी महाविद्यालयांमध्ये अकरावीच्या वार्षिक परीक्षा केलेल्या नियोजनानुसार पार पाडण्यात आलेल्या आहेत. काही ठिकाणी परीक्षा चालू आहेत. मुंबई शहरात बहुसंख्य विद्यार्थी स्थानिक नसून बाहेरून आलेले असल्यामुळे अनेक जण परीक्षा संपल्यावर गावी गेलेले असल्याने ही अकरावीची पटपडताळणी घेतली जाऊ नये, तसेच ती करण्यात आली, तर पटपडताळणी कोणत्याही प्रकारे ग्राह्य धरण्यात येऊ नये, अशी मागणी मुंबई विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे सरचिटणीस प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
