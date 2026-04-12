उष्णतेचा पारा चढला असून नागरिकांनो मोबाईल पासून सावधान!

खिशात असलेल्या मोबाईलचा स्फोट
माणगाव (वार्ताहर) ः तळा तालुक्यातील आडनाळे येथील एका तरुणाच्या खिशात असलेल्या मोबाईलचा अचानक स्फोट झाल्याची घटना रविवारी (ता. १२) घडली. या स्फोटात तरुण जखमी झाला आहे.
महेश नाक्ते (वय ३८) हे कामासाठी मुंबईत वास्तव्यास असून रविवारी (ता. १२) एका कार्यक्रमानिमित्त गावी आले होते. ते घरात बसले असता दुपारी १२ ते १२.३०च्या दरम्यान अचानक त्यांनी आपल्या खिशात ठेवलेल्या मोबाईलचा स्फोट झाला. यामध्ये महेश यांनी घातलेली जीन्स पॅन्टचा पुढील खिसा पूर्णपणे खाक झाला. महेश हे या स्फोटात जखमी झाले असून त्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर डॉक्टरांनी उपचार करून घरी पाठवले असून आता त्यांची प्रकृती ठीक आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.