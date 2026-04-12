ओव्हरहेड वायर खंडित झाल्याने लोकल सेवा ठप्प

ओव्हरहेड वायर तुटल्यामुळे लोकल सेवा विस्कळित
भाईंदर, ता. १२ (बातमीदार) : भाईंदर ते नायगावदरम्यान वसई खाडीपुलावर ओव्हरहेड वायर तुटल्यामुळे जलद मार्गावरील विरारच्या दिशेने जाणारी रेल्वे सेवा रविवारी (ता. १२) सकाळी ठप्प झाली. यामुळे लोकळचे वेळापत्रक विस्कळित झाले होते.
सकाळी ८ वाजण्याच्या दरम्यान जलद मार्गावरील विरारच्या दिशेने जाणारी लोकल खाडीपुलावर आली असताना ओव्हरहेड वायर तुटली. त्यामुळे लोकल पुलावरच थांबली. परिणामी, प्रवाशांना पायपीट करून पुन्हा भाईंदर स्थानक गाठावे लागले. यामुळे विरारच्या दिशेने जाणारी जलद मार्गावरची लोकल सेवा पूर्णपणे ठप्प झाली. जलद मार्गावरील सर्व लोकल धीम्या मार्गावर वळविण्यात आल्या. परिणामी, लोकलचे वेळापत्रक कोलमडून गाड्या १५ ते २० मिनिटे उशिराने धावत होत्या. रविवार असल्यामुळे नोकरदारांची गर्दी कमी असली तरी कुटुंबासह प्रवास करणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. त्यांची चांगलीच गैरसोय झाली. ओव्हरहेड वायर दुरुस्तीचे काम संपल्यानंतर दुपारी १२ वाजून ५२ मिनिटांनी जलद मार्गावरून लोकल विरारच्या दिशेने रवाना झाली.
