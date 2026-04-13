‘रुग्ण मित्र’ करणार रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबांची मदत
शिवडी, ता. १३ (बातमीदार) : अवयवदानाबाबत समाजात जनजागृती वाढविण्यासाठी आणि गरजू रुग्णांना वेळेवर मदत मिळावी यासाठी ‘रुग्ण मित्र’ व साहस चॅरिटेबल ट्रस्टने संयुक्तपणे पुढाकार घेतला आहे. या मोहिमेअंतर्गत आता ‘रुग्ण मित्र’ हे अधिकृत गणवेश परिधान करून रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करणार आहेत, अशी माहिती साहस चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रफुल्ल नवार यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
रुग्णालयामध्ये अनेकदा रुग्णाचे नातेवाईक उपचार कागदपत्र, अवयवदानाची प्रक्रिया किंवा विविध विभागपर्यंत पोहोचण्यासाठी गोंधळून जातात. अशावेळी ‘रुग्ण मित्र’ हे आधारवडासारखे त्यांच्या मदतीला धावून येतात. अवयवदानाची महत्त्वाची माहिती देणे, आवश्यक मार्गदर्शन करणे व गरजू कुटुंबांना मानसिक आधार देणे हे काम ते निस्वार्थपणे करत असतात. या वेळी प्रसन्न फाउंडेशन यांच्या पुढाकाराने हा गणवेश देण्यात आला आहे, तर आता या सेवेला अधिक संघटित स्वरूप देण्यासाठी ‘रुग्ण मित्र’ अधिकृत करणे हा निर्णय प्रसन्न फाउंडेशनच्या श्रद्धा अष्टविकर यांनी घेतला आहे. त्यामुळे रुग्णालयात येणाऱ्या नागरिकांना त्यांची ओळख सहज पटेल व गरज पडल्यास ते थेट मदत मागू शकतील असे रुग्ण मित्र विनोद साडविलकर यांनी सांगितले.
या उपक्रमामागे केवळ सेवाभाव नाही, तर अनेक रुग्णाचे प्राण वाचवण्यासाठी इच्छा दडलेली आहे. अवयवदानामुळे एका व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर अनेकांना नवजीवन मिळू शकते ही भावना समाजात रुजवण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत असे साहस चारिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रफुल नवार यांनी सांगितले.
