‘वारीला सुट्टी नाही’ लघुपटाचा राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये गौरव
साक्षरतेचा संदेश देणाऱ्या लघुपटाला ११ हजारांचे पारितोषिक
घाटकोपर, ता. १५ (बातमीदार) : भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयांतर्गत आयआयएमटी कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट, ग्रेटर नोएडा यांच्या वतीने आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद व ‘भारत फिल्म फेस्टिव्हल २.०’मध्ये इंदिरा गांधी महाविद्यालय निर्मित ‘वारीला सुट्टी नाही’ या लघुपटाला राष्ट्रीय स्तरावर द्वितीय पारितोषिक मिळाले.
या महोत्सवात देशभरातून आलेल्या १७० लघुपटांपैकी अंतिम फेरीसाठी निवड झालेल्या १० लघुपटांचे प्रदर्शन करण्यात आले. त्यामध्ये ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्थेच्या पार्क साईट, विक्रोळी (पश्चिम) येथील इंदिरा गांधी महाविद्यालयाच्या ‘कल्लाकार’ यूट्युब चॅनलमार्फत निर्मित ‘वारीला सुट्टी नाही’ या साक्षरतेचा संदेश देणाऱ्या लघुपटाने द्वितीय क्रमांक पटकावला.
या वेळी सुप्रिया शुक्ला आणि ‘पंचायत’ फेम अभिनेते चंदन रॉय यांच्या हस्ते ‘कल्लाकार’ चॅनलचे क्रिएटिव्ह हेड हार्दिक म्हात्रे यांना गौरवपत्र, मानचिन्ह आणि ११ हजार रुपयांचा धनादेश प्रदान करण्यात आला.
या यशाबद्दल संस्थेच्या अध्यक्ष पुष्पलता म्हात्रे, विश्वस्त व प्राचार्य राजेंद्र म्हात्रे, खजिनदार डॉ. सुखदा चिराटे, विश्वस्त प्राचार्य मेघा म्हात्रे आणि डॉ. समृद्धी मोरे यांनी विद्यार्थी, शिक्षक व तंत्रज्ञांचे अभिनंदन केले.
उरण तालुक्यामध्ये चित्रीकरण
रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील आवरे येथील रामचंद्र म्हात्रे विद्यालयात या लघुपटाचे चित्रीकरण झाले. लघुपटाचे दिग्दर्शन सुयश म्हात्रे यांनी केले असून, संकल्पना मनोहर म्हात्रे व कैलास शेडगे यांची आहे.
