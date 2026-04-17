ऐरोली नाट्यगृहाला आग
आगीच्या घटनेतून संशयाचा धूर
वाशी, ता. १७ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेचे ऐरोली सेक्टर-५ येथे नाट्यगृह साकारत आहे. मागील १४ वर्षांपासून रखडलेले नाट्यगृहाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असताना शुक्रवारी (ता. १७) आग लागल्याने नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे. ही आग लागली की लावली?, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. पालिकेतील विरोधी पक्षाचे गटनेते मनोज हळदणकर यांनी या आगीच्या घटनेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
नाट्यगृहाची तळमजल्यासह चार मजली वस्तू उभारण्याचे काम सुरू आहे. माजी आमदार संदीप नाईक यांच्या काळात या नाट्यगृहाच्या कामाची महूर्तमेढ रोवण्यात आली. मात्र, त्यानंतर १० वर्षे काम रखडले होते. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना रखडलेल्या कामाला गती दिली. मागील चार ते पाच वर्षांपासून या नाट्यगृहाच्या कामाने गती घेतली आहे. ही वस्तू पूर्णपणे साकारत असताना शुक्रवारी तळमजल्याला दुपारी आग लागली. यात कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नसली तरी साहित्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. याबाबतची माहिती महासभा सुरू असताना सदस्यांनी दिली. या आगीच्या घटनेचा अहवाल पालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी सभागृहापुढे सादर केला. या आगीने रौद्ररूप धारण केल्याने चौथ्या मजल्यावर ही आग पोहोचली. घटनेची माहिती मिळताच ऐरोली आणि कोपरखैरणे येथील अग्निशामक दलाच्या जवानांनी दोन तासात शर्थीचे प्रयत्न करून नियंत्रण मिळवले. त्याचप्रमाणे या आगीत लागलेल्या शंभर कामगार आणि इमारतीच्या टेरेसवर अडकलेल्या दोन कामगारांना सुखरूपपणे बाहेर काढले. आग येथे वेल्डिंगचे काम सुरू असल्याने शॉर्टसर्किट झाल्यामुळे लागल्याचे आयुक्त डॉ. शिंदे यांनी सभागृहाला सांगितले. या आगीत लाकडी साहित्य, थर्माकोल फोम, सीसीटीव्ही आदी साहित्य जळून खाक झाल्याची माहिती दिली.
चौकशीची मागणी
पालिकेचे विरोधी पक्ष गटनेते मनोज हळदणकर यांनी या आगीवरून संशय व्यक्त केला आहे. शहरातील नाट्यप्रेमींसाठी एवढी मोठी वास्तव बांधण्याचे काम अनेक वर्षांपासून रखडले होते. आता कुठे या कामाला गती आल्यानंतर ही आग लागल्याने त्यांनी संशय व्यक्त करीत चौकशी करण्याची मागणी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
