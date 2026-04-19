भीम गीताला रसिकांची पसंती

भीमगीताला रसिकांची पसंती
मुरबाड (वार्ताहर) : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५व्या जयंतीनिमित्त स्वर सारंग प्रस्तुत ‘वंदन करण्या भीमरायाला साऱ्यांची लगबग झाली’ हे गायक संजय घुडे यांनी स्वरबद्ध केलेले भीमगीत महाराष्ट्रात घराघरात वाजत आहे. संजय घुडे हे महामार्ग पोलिस दलातील मदत केंद्रात माळशेज येथे कार्यरत असून, ते आपली नोकरी सांभाळून अनेक सामाजिक कार्यांत सहभाग घेत असतात. प्राणिमित्र म्हणून तसेच एक भजनी कलावंत म्हणून जनसामान्यांमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण करून नि:स्वार्थपणे ते सेवा करीत असतात. सतत मेहनत करून त्यांनी एमए एलएलएम सुगम संगीत तसेच इतर पदव्या पुणे व मुंबई विद्यापीठातून मिळविल्या आहेत. बाबासाहेबांच्या जीवनावर आधारित अनेक भीमगीते सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेली आहेत. ‘वंदन करण्या भीमरायाला साऱ्यांची लगबग झाली’ हे गीत महेशकुमार धानके यांनी रचले असून, गायन व संगीत संजय घुडे यांनी केले आहे. मुरबाड येथील आर. जी. म्युझिक स्टुडिओचे रुपेश गोंधळी यांनी संगीत संयोजन केले असून, जय कैलास मनोरे यांनी व्हिडिओग्राफी केली आहे.
