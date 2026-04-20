रस्त्यावर दुतर्फा वाहन पार्किंग मुळे वाहतुक कोंडीत भर

नवी मुंबईत रस्त्यांवरील दुतर्फा पार्किंगचा विळखा
वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक हैराण
वाशी, ता. २० (बातमीदार) ः नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील सर्वच नोडमध्ये रस्त्यावर दुतर्फा बेकायदा पार्किंग केल्यामुळे वाहतूक कोंडीत मोठी भर पडत आहे. यामुळे वाहनचालकांचा वेळ आणि इंधन वाया जात असून, पादचाऱ्यांनाही रस्ता पार करताना कसरत करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, अनेक ठिकाणी दुकानदारांनी स्वतःच्या सोयीसाठी पालिकेचे नो पार्किंगचे फलकच काढून टाकल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
पालिकेने सर्व नोडमध्ये सम-विषम आणि नो पार्किंगचे फलक लावलेले आहेत, पण काही दुकानदांरानी दुकानांसमोरील फलकच काढून टाकले आहेत. त्यातच झोपडपट्टी परिसरांमधील असणाऱ्या चिचोंळ्या रस्त्यावर दुतर्फा पार्किंग होत असल्याने वाहतूक कोंडी होत आहे.
ठाणे-बेलापूर मार्गावर दिघा व तुर्भे येथील रुंदीकरणाचे काम रखडल्यामुळे हा रस्ता अरुंद झाला आहे. रस्त्यातच बस थांबा आणि रिक्षा स्टॅण्ड असल्याने आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने वाहने पार्किंग करण्यात येतात. यामुळे सकाळ-संध्याकाळच्या वेळीस वाहतूक कोंडी होत आहे. यामुळे स्कूल बस, रुग्णवाहिका, एनएनएमटीच्या बसेस, रिक्षाचालकांना मार्ग काढताना मोठी कसरत करावी लागते. तरी दुतर्फा बेकायदा पार्किंगला आळा घालण्याची मागणी नवी मुंबईकरांकडून करण्यात येत आहे. यासंदर्भात वाहतूक पोलिस उपायुक्त तिरुपती काकडे यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.
पाम बीच मार्गावरील कोपरी रस्त्यावर वाहतूक कोंडी
पाम बीच मार्गावर नेहमीच वाहतूक कोंडी होऊन कोपरी गावापासून एपीएमीसीच्या रस्त्यापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागलेल्या असतात. नागरिकांना तासनतास एकाच ठिकाणी अडकून राहावे लागत असल्याने चालकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. यामुळे वाहनचालकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोंडीची प्रमुख ठिकाणे
ठाणे-बेलापूर मार्गावरील रबाळे टी जंक्शनपासून रबाळे रेल्वे स्थानकापर्यंत
वाशी सेक्टर ९, १० सेक्टर १५ व १६ या वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यावर
कोपरखैरणे भागातील सेक्टर १९ आणि माथाडी वसाहतीतील रस्त्यावर
ऐरोली बस आगार आणि स्थानक भागांत
घणसोली, सानपाडा, नेरूळ आणि सीबीडी बेलापूर परिसरात
