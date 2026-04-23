रबाळे टी-जंक्शनवर खोदकामामुळे तीव्र वाहतूक कोंडी
दुरुस्ती कामांमुळे वाहनचालक त्रस्त; तासन्तास वाहने रांगेत
वाशी, ता. २३ (बातमीदार) : ठाणे-बेलापूर मार्गावरील रबाळे रेल्वे स्थानकाजवळून रबाळे टी-जंक्शनकडे जाणाऱ्या महत्त्वाच्या रस्त्यावर सुरू असलेल्या दुरुस्ती व मजबुतीकरणाच्या कामामुळे वाहतूक कोंडीची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. रस्त्यावर सुरू असलेल्या खोदकामामुळे मार्ग अरुंद झाला असून, वाहनांचा वेग मोठ्या प्रमाणात मंदावला आहे. परिणामी सकाळी ८ ते ११ आणि संध्याकाळी ५ ते ९ या गर्दीच्या वेळेत वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागत आहेत.
या कोंडीत वाहनचालकांना १५ ते २० मिनिटांपर्यंत अडकून पडावे लागत असून, दुचाकीस्वारांनाही मोठी कसरत करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, रुग्णवाहिका व आपत्कालीन सेवांनाही अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. वाहतूक नियंत्रणासाठी अपुरे मनुष्यबळ असल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट होत आहे.
नागरिकांनी प्रशासनाकडे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त यंत्रसामग्री व मनुष्यबळ वाढवण्याची मागणी केली आहे. पर्यायी मार्गांचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्यासाठी आणि वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी तातडीने ठोस उपाययोजना करणे अत्यावश्यक असल्याचे शेवटी नागरिकांनी ठामपणे नमूद केले.
