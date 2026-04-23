लाचखोर उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड अखेर निलंबित

महापालिका मुख्यालयातील लाचप्रकरणी
उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड निलंबित
नवी मुंबई, ता. २३ (वार्ताहर) : नवी मुंबई महापालिकेतील लाचप्रकरणी अटक करण्यात आलेले अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड यांना अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. कंत्राटदाराचे प्रलंबित बिल मंजूर करण्यासाठी ४२ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहात पकडले होते. या कारवाईमुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
अतिक्रमण विभागातील एका कंत्राटदाराची प्रलंबित बिले मंजूर करण्यासाठी डॉ. गायकवाड यांनी पैशांची मागणी केल्याची तक्रार एसीबीकडे करण्यात आली होती. तक्रारीची पडताळणी झाल्यानंतर मंगळवारी (ता. २१) पालिका मुख्यालयातील त्यांच्या दालनात सापळा रचण्यात आला. त्या वेळी ४२ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना एसीबीच्या पथकाने त्यांना ताब्यात घेतले.
अटकेनंतर डॉ. गायकवाड यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास एसीबीकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने बुधवारी (ता. २२) त्यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्याचे आदेश काढले.
निलंबन कालावधीत डॉ. गायकवाड यांचे मुख्यालय सार्वजनिक रुग्णालय, वाशी येथे राहणार आहे. आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच निलंबन काळात खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करता येणार नसल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पुढील शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
