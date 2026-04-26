तारापूर एमआयडीसीत कचऱ्याच्या आगीत हिरवाई भस्म

कचऱ्यामुळे हिरवाईची राखरांगोळी
तारापूर एमआयडीसीतील प्रकार, पर्यावरणप्रेमी नाराज
बोईसर, ता. २६ (वार्ताहर) : तारापूर एमआयडीसीत कचरा जाळण्याच्या नावाखाली हिरवीगार झाडे जाळण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे, अग्निशमन विभागाच्या कार्यालयाशेजारी ही घटना घडल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी दुपारी एका कंपनीकडून रस्त्यालगतच्या गटारातील औद्योगिक कचऱ्याला आग लावण्यात आली. या आगीमुळे अनेक झाडे होरपळली आहेत. त्यामुळे प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकलेल्या तारापूर एमआयडीसीतील संबंधित कंपनीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.
