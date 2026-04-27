कोर्ट बार असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी सुजय नामे
जोगेश्वरी, ता. २७ (बातमीदार) ः अंधेरी कोर्ट बार असोसिएशनच्या २०२६च्या निवडणुकीत सुजय नामे यांनी अध्यक्षपदावर दणदणीत विजय मिळवला. वकील वर्गाच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे या निवडणुकीकडे सर्वांचे विशेष लक्ष लागले होते. निकाल जाहीर होताच विजयी पॅनेलच्या समर्थकांनी जल्लोष करीत आनंद साजरा केला.
अध्यक्षपदाच्या चुरशीच्या लढतीत सुजय नामे यांनी प्रतिस्पर्धी मधुसूदन द्विवेदी यांचा मोठ्या मताधिक्याने पराभव केला. एकूण १,०६० मतांपैकी नामे यांना ६६८ मते मिळाली, तर मधुसूदन द्विवेदी यांना ३८५ मते मिळाली. या निकालाकडे बार असोसिएशनमधील बदलाचे स्पष्ट संकेत म्हणून पाहिले जात आहे. उपाध्यक्षपदासाठी जे. पी. यादव यांनी ५५७ मते मिळवत विजय संपादन केला. त्यांचे प्रतिस्पर्धी अनिल ओझा यांना ४४३ मते मिळाली.
सचिवपदासाठी झालेल्या अटीतटीच्या लढतीत कुणाल फुले यांनी ५२७ मते मिळवत विजय मिळवला, तर पी. सी. मिश्रा यांना ५०७ मते मिळाली. सहसचिवपदी शैलेश पांडे यांनी ५३२ मते मिळवत विजय मिळवला. त्यांना विपुला नाईक यांच्याकडून कडवी टक्कर मिळाली. त्यांना ४८१ मते मिळाली. खजिनदार पदासाठी चौरंगी लढत रंगली होती. यात राकेश यादव यांनी ३४१ मते मिळवत विजय मिळवला. प्रदीप पांडे (३१४), सचिन तळेकर (२६३) आणि अर्चना सिंग (११०) यांना अनुक्रमे मते मिळाली. दरम्यान, विनोद यादव, अजित बिराजदार, आदित्यनारायण मिश्रा आणि संतोष पांडे यांची कार्यकारी सदस्यपदी निवड झाली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.