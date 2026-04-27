चिंचणीमध्ये एनसीसी कॅडेट्सकडून सीडबॉलनिर्मिती

चिंचणीमध्ये एनसीसी कॅडेट्सकडून बीजगोळे निर्मिती
वाणगाव, ता. २७ (बातमीदार) : पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत चिंचणी येथील एम. के. ज्युनिअर व पी. एल. श्रॉफ महाविद्यालयात पाच व सहा महाराष्ट्र बटालियनच्या एनसीसी कॅडेट्सच्या सहभागातून बीजगोळे निर्मिती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. कॅप्टन प्रा. पद्मा माने आणि कॅप्टन डॉ. वनश्री फाळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम उत्साहात आणि यशस्वीरीत्या पार पडला.
या कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांनी माती, गांडूळ खत, शेणखत तसेच विविध वृक्षांच्या बियांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर बीजगोळे तयार केले. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणाबद्दलची जाणीव व संवेदनशीलता वाढीस लागल्याचे दिसून आले. तयार करण्यात आलेले बीजगोळे पावसाळ्यापूर्वी परिसरातील डोंगर, माळरान, रिकामी जमीन तसेच वनक्षेत्रात विखुरले जाणार असून, यामुळे नैसर्गिक पद्धतीने वृक्षलागवडीस चालना मिळणार असल्याची माहिती उपक्रमाचे समन्वयक वृक्षमित्र प्रा. सुधीर भांडवलकर यांनी दिली.
-----------
सामूहिक जबाबदारी
या उपक्रमात पर्यवेक्षक दिनकर टेकनर, सूरज आष्टेकर, जनार्दन शिंदे, ज्ञानेश्वर भोसले, एकनाथ पाटील, मुशुनूरी शांती, विशाल वाणी आदी प्राध्यापकांसह एनसीसी कॅडेट्स मोठ्या उत्साहात सहभागी झाले होते. बीजगोळ्यांमधून उगवणाऱ्या झाडांचे जतन करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी असल्याचे प्रतिपादन महाविद्यालयाचे प्राचार्य सुनील बैसाणे यांनी केले.
