वारकऱ्यांबाबत वक्तव्य करणे दुर्दैवी : एकनाथ शिंदे

वारकऱ्यांबाबत वक्तव्य करणे दुर्दैवी!
वादग्रस्त वक्तव्याचा एकनाथ शिंदेंकडून निषेध
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ : महाराष्ट्र ही वारकऱ्यांची आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची पवित्र भूमी आहे. अशा भूमीत वारकरी संप्रदायाबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य करणे यापेक्षा दुर्दैवी गोष्ट दुसरी नाही, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)चे प्रवक्ते विलास लवांडे यांच्या वक्तव्याचा तीव्र निषेध केला.
सोमवारी ठाण्यात नांदेड आणि लातूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांचा शिंदे सेनेत प्रवेश सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना शिंदे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. वारकरी संप्रदायाच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे आहोत, असे त्यांनी सांगितले. विलास लवांडे यांनी केलेल्या विधानावर टीका करताना शिंदे म्हणाले, की अशा प्रकारच्या लबाड्या चालणार नाहीत. वारकरी संप्रदायाच्या केसालाही धक्का लागू देणार नाही. आम्ही त्यांच्या पाठीशी ठाम आहोत. तसेच अशा वक्तव्य करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
वारकरी संप्रदाय हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक एकतेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असून, त्यांच्यावर कोणतीही टीका सहन केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करीत सरकारची भूमिका ठाम असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. दरम्यान, याच कार्यक्रमात माजी मंत्री विनायक पाटील यांच्यासह शेकडो पदाधिकाऱ्यांनी शिंदे सेनेत प्रवेश केला. लातूर जिल्हा हा शिंदे सेनेचा बालेकिल्ला होईल, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला. मी कालही कार्यकर्ता होतो आणि आजही कार्यकर्ता म्हणूनच काम करतो. शिवसेना ही कार्यकर्त्यांची संघटना आहे. येथे कोणी मोठा किंवा छोटा नाही, मालक किंवा नोकर नाही; आपण सर्वजण एकमेकांचे सहकारी आहोत, असे त्यांनी सांगितले. विकास हाच आमचा अजेंडा असून, सर्वसामान्यांच्या जीवनात चांगले दिवस आणणे हे आमचे स्वप्न असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
