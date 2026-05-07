''लाडक्या बाप्पाची मूर्ती स्वतः घडवा’

बदलापूर, ता. ७ (बातमीदार) : पारंपरिक गणेशोत्सवाचे महत्त्व जपत पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाबाबत जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद आणि श्री गणेश मूर्तीकार संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने विनामूल्य शाडू गणेशमूर्ती कला कार्यशाळा होणार आहे. ही कार्यशाळा १६ आणि १७ मे रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत बदलापूर पूर्वेतील गांधी चौक परिसरातील नगर परिषद शाळा क्रमांक १ येथे होणार आहे.
वाढत्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींमुळे पर्यावरणावर होणारा विपरीत परिणाम लक्षात घेता नागरिकांनी पर्यावरणपूरक शाडूच्या मूर्तींकडे वळावे, तसेच पारंपरिक मूर्तीकलेचे संवर्धन व्हावे, हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. या कार्यशाळेत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकाला आवश्यक साहित्य पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. मातीपासून स्वतःच्या हाताने गणेशमूर्ती साकारण्याची संधी नागरिकांना मिळणार आहे. अनुभवी आणि तज्ज्ञ मूर्तिकारांकडून प्रत्यक्ष मार्गदर्शनही केले जाणार आहे. त्यामुळे कला शिकण्याची आवड असलेल्या नागरिकांसाठी ही कार्यशाळा विशेष आकर्षण ठरणार आहे. या कार्यशाळेत १२ वर्षांवरील सर्व इच्छुकांना सहभागी होता येणार आहे. तयार केलेली गणेशमूर्ती घरी नेण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सर्जनशीलता, पारंपरिक कला आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा सुंदर संगम या उपक्रमातून अनुभवायला मिळणार असल्याचे आयोजकांनी नमूद केले. लहान मुले, युवक, महिला तसेच ज्येष्ठ नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. दरम्यान, पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव ही काळाची गरज असून प्रत्येकाने स्वयंस्फूर्तीने शाडूच्या मूर्तींचा स्वीकार करावा, असे आवाहन नगराध्यक्षा रुचिता घोरपडे यांनी नागरिकांना केले आहे.
