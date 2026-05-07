सोहराबुद्दीन प्रकरणाचा घटनाक्रम
२२ नोव्हेंबर २००५ : सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसर बी आणि सहकारी प्रजापती हे हैदराबादहून सांगलीला जात असताना गुजरात पोलिसांनी बसमधून त्यांना ताब्यात घेतले.
२२ ते २५ नोव्हेंबर २००५ : सोहराबुद्दीन आणि कौसर बी यांना अहमदाबादजवळील एका फार्महाउसमध्ये, तर प्रजापतीला उदयपूरच्या तुरुंगात डांबण्यात आले.
२६ नोव्हेंबर २००५ : गुजरात पोलिसांच्या कथित बनावट चकमकीत सोहराबुद्दीनचा खात्मा केला.
२९ नोव्हेंबर २००५ : कौसर बीचीही पोलिसांनी कथितरीत्या हत्या करून मृतदेह जाळून नष्ट केला.
२७ डिसेंबर २००६ : राजस्थान आणि गुजरात पोलिसांनी प्रजापतीला उदयपूरहून ताब्यात घेतले आणि चकमकीत प्रजापतीचा खात्मा.
२००५-२००६ : सोहराबुद्दीनच्या कुटुंबीयांनी चकमकीच्या चौकशीची आणि कौसर बी नेमकी कुठे आहे, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव; गुजरात सीआयडीला प्रकरणाचा तपास करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश.
३० एप्रिल २००७ : गुजरात सीआयडीने सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर; कौसरचा मृत्यू झाल्याचे आणि मृतदेह जाळून टाकल्याची माहिती.
जानेवारी २०१० : सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला.
२३ जुलै २०१० : सीबीआयकडून याप्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल.
२७ सप्टेंबर २०१२ : सोहराबुद्दीन खटला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुंबईत वर्ग.
ऑक्टोबर २०१७ : मुंबई विशेष सीबीआय न्यायालयाकडून २२ आरोपींवर आरोप निश्चित. बहुतांश आरोपी गुजरात आणि राजस्थानमधील पोलिस.
नोव्हेंबर २०१७ : सीबीआय न्यायाधीश एस. जे. शर्मासमोरील सुनावणीत २१० साक्षीदारांची तपासणी; त्यापैकी ९२ साक्षीदार फितूर.
२३ नोव्हेंबर २०१८ : न्यायालयाने साक्षीदारांची तपासणी आणि आरोपींचे जबाब नोंदवले.
५ डिसेंबर २०१८ : दोन्ही बाजूंचा अंतिम युक्तिवाद पूर्ण; न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.
२१ डिसेंबर २०१८ : पुरावे सिद्ध करण्यास अपयशी ठररल्याचे कारण देऊन सीबीआय न्यायालयाने २२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
जानेवारी २०१९ : शेखच्या कुटुंबीयांचे सीबीआयला निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची विनंती.
एप्रिल २०१९ : सोहराबुद्दीनच्या बंधूंकडून उच्च न्यायालयात अपील.
जून २०१९ : उच्च न्यायालयाने अपील स्वीकारले.
ऑक्टोबर २०२५ : सीबीआय न्यायालयाच्या निकालास आव्हान देणार नसल्याचे सीबीआयचे स्पष्टीकरण.
१६ जानेवारी २०२६ : उच्च न्यायालयाने अपिलांवरील निकाल राखून ठेवला.
७ मे २०२६ : न्यायालयाने शेखच्या बंधूंचे अपील फेटाळले. २२ आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय कायम.
