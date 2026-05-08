माणगाव मंडळात ‘महाराजस्व समाधान शिबिर’
१८७ लाभार्थ्यांना विविध दाखल्यांचे वाटप
माणगाव, ता. ८ (वार्ताहर) : माणगाव मंडळात शुक्रवारी (ता. ८) ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ माणगाव तहसील कार्यालयात आयोजित करण्यात आले. शिबिरात विविध विभागांचे स्टॉल उभारून नागरिकांना विविध योजनांची माहिती देण्यात आली तसेच आवश्यक दाखल्यांचे वितरण करण्यात आले.
या शिबिराला तहसीलदार विपिन लोकरे, नायब तहसीलदार अरविंद घेमुड, निवडणूक नायब तहसीलदार सुधीर यादव, सीडीपीओ बिर्जे मॅडम, मुख्याधिकारी संतोष माळी, भूमी अभिलेख उपाधीक्षक गणेश सोनार, पुरवठा शाखेचे नायब तहसीलदार राहुल शितोळे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. दिपाली पुरी, आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशील भातमकर, मंडळ अधिकारी अर्जुन जमखंडी तसेच ग्राम महसूल अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
प्रमुख मान्यवरांच्या हस्ते एकूण १८७ लाभार्थ्यांना विविध दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले. त्यामध्ये उत्पन्नाचे २५, रेशन कार्ड १०, संजय गांधी निराधार योजनेचे १७, जन्म-मृत्यू नोंद ३, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना १, वारस नोंद ७, जातीचे दाखले ९०, रहिवासी प्रमाणपत्र १, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना ३, ॲग्री स्टॅक प्रमाणपत्र २५ आणि घरकुल योजनेचे ६ दाखले यांचा समावेश आहे.
