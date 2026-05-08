मुंबईतील २२७ मुंबईतील २२७ वॉर्डमध्ये बाल संरक्षण समित्या स्थापन करा वॉर्डमध्ये बाल संरक्षण समित्या स्थापन करा

मुंबईतील २२७ वॉर्डमध्ये बाल संरक्षण समित्या स्थापन करा!
भाकर फाउंडेशनची महापौरांकडे मागणी
मालाड, ता. ८ (बातमीदार) : मुंबईतील सर्व २२७ वॉर्डमध्ये कायदेशीर वॉर्ड बाल संरक्षण समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी भाकर फाउंडेशनच्या शिष्टमंडळाने महापौर रितू तावडे यांच्याकडे केली आहे.
भाकर फाउंडेशनच्या प्रतिनिधींनी महापौर रितू तावडे तसेच विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. राज्यात वाढत्या बाललैंगिक शोषणाच्या घटना आणि बालसुरक्षेच्या गंभीर प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर महिला व बालविकास विभागाच्या १० जून २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वॉर्ड बाल संरक्षण समित्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.
तसेच मुंबईतील सर्व २२७ नगरसेवकांना बालहक्क आणि पोक्सो कायद्याविषयी विशेष प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी मागणीही शिष्टमंडळाने केली.
महापौर रितू तावडे आणि विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांच्यासोबत बालकांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. महापौरांनी हा विषय तातडीने अमलात आणण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले. तर पेडणेकर यांनी हा विषय सभागृहात मांडून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
फाउंडेशनचे अध्यक्ष ॲड. दीपक सोनवणे, नगरसेविका प्रिती साटम, कुर्ला येथील नगरसेविका प्रवीणा मोरजकर, स्वीकृत नगरसेविका माधुरी मांजरेकर, तसेच भाकर फाउंडेशनचे नामदेव येडगे, सुमीत कांबळे आणि मयूर जाधव उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.